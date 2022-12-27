В отношениях между Азербайджаном и Ираном есть определенная напряженность.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

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