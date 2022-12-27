Перед офисом ООН в Тбилиси прошла мирная акция с целью привлечь внимание к экологическому террору, совершаемому в Карабахе

По инициативе и организации группы общественных активистов, действующих в Грузии, перед офисом ООН, расположенным в Тбилиси, была проведена мирная акция в знак протеста против экологического террора, сопровождающегося незаконной эксплуатацией природных ресурсов на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в акции приняли участие представители местных общественных организаций, молодежь и студенты. Участники заявили о своей солидарности с акцией протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях временной дислокации российских миротворцев.

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