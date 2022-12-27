https://news.day.az/politics/1523575.html Глава МИД рассказал о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
Глава МИД рассказал о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
В течение двух месяцев миссия Европейского Союза (ЕС), состоящая из 40 гражданских лиц, должна была провести мониторинг на неделимитированной армяно-азербайджанской границе. Эта миссия завершилась 19 декабря.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
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