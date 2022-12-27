Письмо Джейхуна Байрамова о ситуации на Лачинской дороге опубликовано как документ Совета Безопасности ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на имя генсека ООН относительно ситуации вокруг Лачинской дороги в связи с незаконными действиями Армении опубликовано в качестве документа Совета безопасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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С текстом письма можно ознакомиться по ссылке.