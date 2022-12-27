Азербайджан и Марокко провели политические консультации

26-27 декабря в Рабате состоялись политические консультации между Азербайджанской Республикой и Королевством Марокко.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, политические консультации вели заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев с азербайджанской стороны и генеральный директор по делам Азии и Океании Министерства иностранных дел, посол Абдулкадер Аль-Ансари с марокканской стороны.

В ходе консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, межпарламентские двусторонние связи, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Движения неприсоединения.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних отношений между двумя странами. Марокканская сторона была проинформирована о Саммите контактной группы Движения неприсоединения против COVID-19, который состоится в Баку в марте 2023 года.

В рамках визита азербайджанская делегация также провела встречи с представителями ряда образовательных и научно-исследовательских центров.