По Лачинской дороге из Ханкенди в Армению доставлены трое тяжелобольных

Еще три автомобиля Международного Комитета Красного Креста беспрепятственно проехали по Лачинской дороге. В одном из автомобилей были трое тяжелобольных лиц армянского происхождения, которые были транспортированы в Армению.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сотрудник Trend, командированный в Шушу.

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