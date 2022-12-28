https://news.day.az/politics/1523656.html По Лачинской дороге из Ханкенди в Армению доставлены трое тяжелобольных
По Лачинской дороге из Ханкенди в Армению доставлены трое тяжелобольных
Еще три автомобиля Международного Комитета Красного Креста беспрепятственно проехали по Лачинской дороге. В одном из автомобилей были трое тяжелобольных лиц армянского происхождения, которые были транспортированы в Армению.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сотрудник Trend, командированный в Шушу.
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