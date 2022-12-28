Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан играет все большую роль на международной арене

Источник: Агентство международной информации Trend

Сотрудничество Азербайджана и ЕС будет играть решающую роль для всего региона. Об этом сказал Trend экс-президент Хорватии, член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Иво Йосипович, передает Day.Az.

Йосипович также отметил растущую важную роль Азербайджана на международной арене благодаря политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Президент Ильхам Алиев является одним из ключевых лиц не только в регионе, но и на глобальном уровне. Благодаря политике главы государства, в Азербайджане обеспечен высокий рост экономики, внутренняя стабильность. Важно, что Президент Ильхам Алиев продвигает политику примирения, обещая всем гражданам Азербайджан, в том числе армянской национальности, мирную жизнь и инклюзивное общество. Хорватия имела подобный опыт во время войны в конце прошлого века. Мы победили не только в войне, но и в мире, включив сербскую общину в нашу общественно-политическую жизнь", добавил Йосипович.

Он подчеркнул, что, безусловно, Азербайджан является важным и надежным партнером Европы.

"Сегодня глобальная геополитическая сцена меняется, будет создана новая карта силы и партнерства. От этого выиграют те страны, которые поддерживают друг друга в этом политическом и экономическом кризисе, особенно в нефтегазовом секторе. В результате проиграют разжигатели войны. Глобальной задачей является обеспечение устойчивого мира и создание нового мирового порядка, гораздо более безопасного, чем нынешний. Он должен быть основан на идее мира, многосторонности и балансе интересов. Готовность Азербайджана на сотрудничество с Западом в период газового и нефтяного кризиса и новые энергетические проекты, подобные тому, который был согласован с Европой, будет иметь решающее значение для партнерства Азербайджана и Европы на долгие годы вперед. От этого выиграют обе стороны", - пояснил экс-президент Хорватии.

Он также высоко оценил поддержку, оказываемую Президентом Ильхамом Алиевым работе Международного центра Низами Гянджеви.

"Благодаря существенной поддержке Президента Ильхама Алиева, на сегодняшний день Международный центр Низами Гянджеви является одной из самых важных и всемирно известных НПО. Это не только благодаря финансовой, но и важной моральной поддержке. Центр способствует еще большей популяризации Азербайджана, демонстрируя, что страна способна поддерживать международные неправительственные организации, объединяющие важных лидеров и бывших лидеров со всего мира. Международный центр Низами Гянджеви является международной неправительственной организацией и партнером очень важных международных и национальных организаций", - добавил Йосипович.