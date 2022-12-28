https://news.day.az/politics/1523740.html Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке - Фарид Шафиев
Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке - Фарид Шафиев
Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.
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