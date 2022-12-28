Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке

Будет доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

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