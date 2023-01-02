Пребывание Варданяна в Карабахе усугубляет ситуацию на Лачинской дороге

Уже более двух недель азербайджанские экологические активисты блокируют дорогу из Ханкенди в Лачин. Они требуют доступа к месторождениям полезных ископаемых, которые незаконно эксплуатируются местными армянами в Карабахском регионе Азербайджана. В настоящее время эта территория находится под временным контролем российских миротворческих сил в соответствии с Трехсторонним заявлением - соглашением о прекращении огня, подписанным между тремя странами (Азербайджаном, Россией и Арменией - ред.) по окончании Второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, опубликованной в американском издании The National Interest.

По его словам, многие международные политики и наблюдатели поспешили поддержать армян, повторяя нарратив о надвигающейся "гуманитарной катастрофе" и обвиняя правительство Азербайджана в организации акции протеста на дороге, связывая карабахских армян с Республикой Армения. Эксперты, которые хотят потратить некоторое время на изучение этого вопроса, могут обнаружить, что загадка вокруг Лачинской дороги имеет более глубокие и широкие последствия, а также исторический контекст.

"Лачин был первым районом за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, оккупированным Арменией 18 мая 1992 года в ходе кровавого конфликта с Азербайджаном. Армянские националисты, запустившие в 1987-1988 годах ирредентистский проект по объединению азербайджанской карабахской автономии с Арменией под лозунгом "миацум" (объединения), считали установление этой дорожной связи жизненно важной стратегической задачей. Таким образом, Лачин стал "дорогой миацума", обеспечивающей военное снабжение. В апреле 1993 года Армения нанесла удар с двух направлений: собственно из Армении, Карабаха, и еще одного азербайджанского района - Кяльбаджара, расположенныого между бывшей автономией и Арменией.

С самого начала конфликта в конце 1980-х годов Армения строила нарратив вокруг неминуемого геноцида и этнических чисток. При этом Лачинская дорога преподносилась как ключевое гуманитарное звено. На местах, когда насилие происходило с обеих сторон конфликта, конечным результатом стала полная этническая чистка азербайджанцев из Армении и Карабаха. С тех пор Армения строила незаконные поселения в Лачине, пытаясь сделать ситуацию свершившимся фактом в контексте переговоров с Азербайджаном по соглашению об урегулировании конфликта", - напомнил он.

Шафиев подчеркнул, что на протяжении всего периода армянской оккупации Азербайджан неоднократно поднимал вопрос об экологическом ущербе и эксплуатации природных ресурсов армянской стороной. Несколько международных компаний, обычно возглавляемых этническими армянами, например, базирующаяся в Швейцарии Base Metals, занимались добычей руды и золота в Карабахе и их поставками на международные рынки.

"Собственно говоря, одним из определяющих моментов в первые дни конфликта был экологический вопрос. 17 ноября 1988 года в Баку начался массовый протест в связи с угрозой лесу близ города Шуша со стороны местных армянских властей. То, что началось как экологический протест, "Движение Топхана" (название происходит от леса) превратилось в национально-освободительное движение. Позже, во время армянской оккупации, несколько миссий по установлению фактов, направленных ОБСЕ на оккупированные территории, признали ситуацию катастрофической. После войны 2020 года, покидая Лачинский район в соответствии с соглашением о прекращении огня, армянские поселенцы сжигали дома и вырубали деревья", - пишет политолог.

Что касается нынешних обстоятельств, отмечает Шафиев, основная проблема Лачинской дороги заключается не только в незаконной добыче ресурсов или нанесении ущерба окружающей среде, но и в ее использовании (или нецелевом использовании) в негуманитарных целях.

"Азербайджанская сторона обвинила Армению в незаконной передаче противопехотных мин, военного персонала и боеприпасов, что является нарушением Трехстороннего заявления. Армянские националисты опасаются, что это приведет к тому, что Лачинская дорога в конечном итоге перейдет под полный контроль Азербайджана. По этой причине Армения продвигает нарратив о "надвигающейся гуманитарной катастрофе" как средство создания международного давления с целью заставить Азербайджан оставить Лачинскую дорогу под контролем Армении. Это позволило бы Армении продолжать нелегально перевозить военные грузы и получать материальную выгоду от продажи незаконно добытых природных ресурсов", - поясняет он.

Продолжая мысль, политолог отметил, что для Азербайджана Лачин является ключевым элементом безопасности в предотвращении возобновления этнических чисток и разрушений, к которым привела армянская оккупация.

"В этих дискуссиях часто упускается из виду то, что Трехстороннее заявление еще раз подтвердило, что Лачинский коридор является частью международно признанной территории Азербайджана, и наделило его гарантиями безопасности. Азербайджан обязан обеспечить безопасность всего своего населения, в том числе армян в Карабахском регионе Азербайджана. Если использование этой дороги влечет за собой угрозу его национальной безопасности, на Азербайджан не может быть наложено никаких юридических обязательств. Скептицизм некоторых международных наблюдателей в отношении гражданских активистов в Лачине не позволяет оценить силу азербайджанского общественного мнения, которое 14 июля 2020 года потребовало от правительства положить конец армянской оккупации. Публичные призывы взять Лачин под контроль во многом поддерживаются всеми слоями азербайджанского общества, включая оппозиционные партии", - подчеркнул Шафиев.

Политолог пишет в своей статье, что в последнее время ситуацию в Карабахе обострил приезд российского олигарха армянского происхождения Рубена Варданяна, который, став "госминистром", сорвал начало диалога между местными армянами и центральными властями в Баку.

"Варданян, находящийся под санкциями США за отмывание денег, составляет любопытную компанию. Помимо поддержки со стороны России, он, по-видимому, подружился со многими западными либералами, такими как Дэвид Игнатиус, помощник редактора и обозреватель The Washington Post, и покойный Вартан Грегорян, президент корпорации Карнеги", - сообщил он.

Шафиев считает, что загадка Лачинской дороги состоит из трех элементов: непосредственная причина, экологические проблемы и незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана; использование Лачинского коридора в военных целях вопреки Трехстороннему заявлению; и, наконец, обязательство по открытию транспортных сообщений (также в соответствии с Трехсторонним заявлением).

"Азербайджан обеспечивает проезд по Лачинской дороге. Более того, армянские и иностранные (например, иранские) грузовики используют другие дороги, проходящие через территорию Азербайджана, такие как маршрут Горис-Гафан. Однако Армения под разными предлогами отказывается создать проход из собственно Азербайджана в свой эксклав Нахчыван, проходящий через территорию Армении, что предусмотрено статьей 9 Трехстороннего заявления.

В целом ситуация вокруг Лачинской дороги указывает на более фундаментальные проблемы: отсутствие формализованного мирного договора (а не соглашения о прекращении огня) и нынешний тупик в переговорах между Арменией и Азербайджаном; выступление российских миротворцев; действия радикалов среди карабахских армян и приход Рубена Варданяна; и отношение геополитических акторов/деструкторов, таких как Франция и Россия.

Если и есть решение, то оно заключается в прочном мире между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности. К сожалению, ведущим армянским подходом к миру остается следующее: Азербайджан должен безоговорочно признать территориальную целостность Армении, в то время как Армения будет продолжать рассматривать "Нагорный Карабах" как "независимое" образование и бороться за него через международных акторов и организации", - заключает Фарид Шафиев.