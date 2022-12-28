Варданян пригнал свору к штабу миротворцев

Сегодня 17-й день со дня начала мирной акции протеста представителей азербайджанской общественности, которая проходит на дороге Шуша-Ханкенди. Присутствующие здесь экоактивисты, представители НПО, молодежь показали своей принципиальной позицией, что пока армяне устраивают экоцид, грабя природные ресурсы Карабаха, они никуда не уйдут. На рудниках в зоне ответственности РМК непременно необходимо провести мониторинг, чтобы доказать, все нарушения остатков преступной хунты, в том числе и засланца Рубена Варданяна.

Ради этой важной цели, сплотившиеся здесь азербайджанцы, привезли с собой палатки, рупоры, плакаты, спальные мешки, продовольствие и все необходимое, что говорит о том, что мы серьезно относимся к проблемам региона. Мы знаем, что Карабах - это не только драгметаллы. Это впервую очередь природа. Вот, что важно на самом деле, ибо без заботы об окружащей среде не будет и даров природы.

Тем временем, не знающая что делать мафия во главе с Сыртыгом Рубо пытается найти выход из ситуации. Варданяна очень беспокоит, что адресаты не могут получить обещанное азербайджанское золото, нелегальный бизнес остановлен, что подрывает его "авторитет". Желая сохранить свой имидж и спасти прибыль, он постоянно использует местных армян, чтобы как-то повлиять на акцию азербайджанцев.

В воскресенье по приказу Рубика был насильно созван митинг. Одним заплатили за присутствие (30-40 долларов), другим (кто не хотел приходить) поступали угрозы. Варданян хотел показать международному сообществу "сплоченность" армян, но через час людей стало все меньше и меньше. В общем, не удалось надавить на жалость тогда и теперь в ход пошла новая тактика - докопаться до миротворцев.

Как сообщается в армянском сегменте соцсетей, несколько армян, представляющиеся "активистами", собрались перед штаб-квартирой РМК у Ходжалинского аэропорта, требуя встречи с провалившимся сквозь землю Андреем Волковым. Ждать будут долго. Очень долго. Легче дождаться у моря погоды.

Как видно по кадрам, человек тут, от силы 10-12, будто собравшихся на пикник или просто погреться у костра, что вызывает сразу несколько вопросов:

Так где же "единство", о котором так долго вопили? Где ваши палатки, рупоры, плакаты, спальные мешки, продовольствие и т.д. Отсутствие толпы, да и вообще необходимых вещей для "ждущей" акции, в очередной раз доказывает, что митинг в Ханкенди носил искусственный характер.

Выглядит вся сцена жалко. Очевидно, что и эти 10-12 человек засланцы засланца Рубена Варданяна, которых он купил за те же самые 30-40 долларов и отправил играть на нервах РМК. По их лицам этих "активистов" видно, что они не горят желанием выходить в такой холод на улицу.

Тем не менее, в армянских телеграм-каналах, сообщили, что собравшиеся у новогоднего костра армяне начали угрожать миротворцам.

"Если нас не уважает Волков, нам придется принимать более кардинальные меры, мы даже блокируем их блокпосты, потому что он к нам относится неправильно. Мы просто заставим их встретиться с нами. Если они нормально не понимают, мы их заставим ненормальным образом", - по блату трактует сепаратист Тигран Петросян, что нарывается на адекватную реакцию со стороны РМК.

Очевидно, что в отличие от мирно протестующих азербайджанцев, которые не создают угроз ни для кого, армяне по приказу Варданяна уже желают дискредитировать российских военнослужащих.

При таком раскладе Петросян и собравшиеся у костра ответ точно получат. Просто не тот, на который рассчитывают. Миротворцы не будут церемониться с теми, кто им угрожает.