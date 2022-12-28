https://news.day.az/politics/1523781.html Продлен срок содержания под стражей генерала, обвиняемого по "Тетерскому делу"
Продлен срок содержания под стражей генерала, обвиняемого по "Тетерскому делу"
Продлен срок содержания под стражей в отношении бывшего начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к ответственности по "Тетерскому делу", сообщает в среду Day.Az.
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