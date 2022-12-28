Как пишут российские СМИ, на завсегдатая политических ток-шоу, востоковеда Евгения Сатановского подали жалобу.

Сатановский в одном из шоу нелицеприятно высказался о ветеранах Великой отечественной войны. Услышавший это ветеран ВОВ немедленно написал заявление в полицию. По мнению ветерана, Сатановский "наговорил много лишнего" и оклеветал "великих русских людей".

Теперь, как отмечается, выступления Сатановского будут проверять следователи.

Напомним, что Евгений Сатановский - давний и последовательный недруг Азербайджана. Так называемый востоковед допустил большую ошибку, задев чувства ветеранов Великой отечественной. И если в Азербайджане, слыша чушь в свой адрес от этого деятеля, только крутят пальцем у виска, то российские ветераны, по-видимому, намерены серьезно потрепать любителя ток-шоу и добиться правды.