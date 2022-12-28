Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв группы французских парламентариев к президенту Франции Эммануэлю Макрону об обеспечении безопасности карабахских армян, опубликованный в газете "Le Monde".

Как сообщает в среду Day.Az, посол с связи с этим поделилась публикацией на своей странице в Twitter.

"Уважаемые французские парламентарии, Карабах, в том числе Лачинская дорога, является суверенной территорией Азербайджана. Карабахские армяне считаются гражданами Азербайджана. Общечеловеческие ценности, моральный долг и честь требуют от вас поддержки мирных усилий Азербайджана", - говорится в сообщении посла.