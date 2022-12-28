Популярное издание El Espanol посвятило статью Азербайджану

Популярное испанское издание El Espanol опубликовало статью про красоты Баку, а также различных регионов Азербайджана, в том числе освобожденных территорий, передает Day.Az.

В статье отмечается, что Баку часто принимает у себя важные международные мероприятия, в том числе "Евровидение-2012", а также соревнования Формулы-1.

"В середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку для подписания меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Этот документ предусматривает как минимум удвоение поставок природного газа из Азербайджана в Европу в период до 2027 года", - напоминает El Espanol.

Далее автор статьи пишет про Худаферинский мост и границу Азербайджана с Ираном.

"В средние века отношения и торговля активно развивались, но "пятнадцать каменных арок с более чем 800-летней историей - согласно книгам - сегодня ничего не держат". Шаткий мост между двумя странами является свидетельством того, что "светский Азербайджан и Исламская Республика Иран отвернулись друг от друга не только в религиозных и культурных вопросах"", - говорится в статье El Espanol.

Издание подчеркивает, что Азербайджан продолжает сталкиваться с проблемой минной опасности на освобожденных территориях.

"По дороге в Карабах все, что мы видим, - это огромное пространство земли, предупреждающие знаки - буквы которых мы не понимаем, хотя на рисунках все понятно - и сетки, аккуратно вбитые в землю и отмеченные кольями и веревками: здесь можно наступать, здесь лучше не наступать. Мины противотанковые, и от вас останется только память", - предупреждает читателей автор статьи.

В статье подробно описываются и восстановительные работы в Карабахе.

"Огромные бульдозеры открывают проходы для строящихся автомобильных и железных дорог. Перемещенные лица имеют право вернуться на свою землю спустя столько времени, и правительство вкладывает в это большие средства", - пишет El Espanol.