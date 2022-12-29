2022 год попадет в историю как год упущенных Арменией шансов

Используя свои политические и дипломатические преимущества, азербайджанская сторона в 2022 году продолжила давить на Армению. Этот год с точки зрения потерянных армянами шансов может даже попасть в историю.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Ожидалось, что Ереван, в конце концов, положительно отреагирует на мирные инициативы Баку, но этого не случилось, отметил он. Армения, оказавшаяся в тяжелом положении в результате оккупации территорий соседней страны и остающаяся в этом положении по сей день, не выполнила своих обязательств по Трехстороннему заявлению, не вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана. Кроме того, 8 азербайджанских сел - 7 в Газахском районе и одно в Нахчыване - все еще остаются под армянской оккупацией, напомнил Гянджалиев. Армения сама подписалась под Трехсторонним заявлением и несет ответственность за взятые на себя обязательства, однако она не создала условий для реализации Зангезурского коридора, предусмотренного этим документом, подчеркнул наш собеседник.

"У Армении был шанс посредством Зангезурского коридора присоединиться к стратегической платформе, предложенной Азербайджаном, и стать частью Срединного маршрута. Ереван сам сделал свой выбор, и в 2022 году эта страна ушла еще дальше от политической стабильности и экономического развития. Единственный выход для Армении - это установить нормальные отношения с Турцией и Азербайджаном, только так ее ждало бы какое-то развитие. Но она полученным шансом не воспользовалась, и более того - продолжает чинить препятствия запуску механизма регионального сотрудничества.

Трехсторонне заявление от 10 ноября Армения и покровительствующие ей страны считают просто клочком бумаги и по-всякому мешают реализации предусмотренных этим документом положений. Особенно это касается самой Армении. Также совершенно непонятно противодействие Ирана строительству Зангезурского коридора. Вмешательство совершенно постороннего и не имеющего отношения к этому вопросу государства неприемлемо. Что касается Азербайджана, то он выполнил все свои обязательства по Трехстороннему заявлению. Используя свои политические, дипломатические преимущества, азербайджанская сторона в 2022 году продолжила давить на Армению, и, думаю, нам удастся заставить ее выполнить взятые на себя обязательства. Азербайджан проводит политику в соответствии со своими национальными стратегическими интересами и планами", - сказал Турал Гянджалиев.

Акция экологов на Лачинской дороге является громким финалом 2022 года, некой разделительной линией на до и после, считает азербайджанский депутат. Армения и ее покровители, отметил он, должны вынести из этой ситуации определенные уроки. То, что акцию проводят общественные организации, ни у кого не должно вызывать удивления. Эта акция станет уроком и Еревану, и сепаратистам о том, что времена, когда им удавалось грабить и вывозить богатства азербайджанской земли, закончились. Азербайджанский народ больше этого не допустит.

"Это первый урок. А второй - невыполнение Арменией своих обязательств по Трехстороннему заявлению дает Азербайджану полное право принять меры к тому, чтобы пресечь антиазербайджанские действия на своей суверенной территории конструктивными методами. Мы показали, на что способны. Своими совершенно правомерными шагами против разграбления месторождений мы еще раз доказали и армянам, и их покровителям, что если сепаратисты не выучат урока, наряду с мягкой силой будут применены и более жесткие меры. Вынести нужные уроки в интересах самих армян, которым азербайджанская сторона не оставила никакого пространства для маневра и манипуляций", - подчеркнул Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева