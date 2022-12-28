Сахиба Гафарова и посол Израиля обсудили отношения между двумя странами

28 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Азербайджанской Республике Джорджем Диком.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, спикер напомнила, что это вторая встреча с дипломатом в парламенте, и высоко оценила его деятельность в качестве посла.

Напомнив, что 18 ноября текущего года был принят закон об открытии Посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль, председатель Милли Меджлиса отметила, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружеские отношения между двумя странами. По словам спикера, опирающееся на взаимное доверие и поддержку двустороннее сотрудничество динамично развивалось все эти годы в различных областях, чему в исключительной степени способствовали визиты и встречи.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что один из важнейших факторов, заслуживающих упоминания в контексте азербайджано-израильских отношений, представлен контактами между людьми. Евреи и азербайджанцы жили в Азербайджане в мире, дружбе и взаимопонимании на протяжении веков и продолжают так же жить. Азербайджанская диаспора в Израиле, наши соотечественники еврейского происхождения, тоже вносят весомый вклад в развитие связей между двумя странами.

Затем Сахиба Гафарова затронула тему межпарламентских связей. По ее словам, есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими законодательными органами. До последних парламентских выборов в Израиле в законодательных собраниях обоих государств функционировали группы дружбы. Они служат мостом между парламентами посредством регулярных контактов, диалога и обмена мнениями, отметила она и добавила, что надеется, что и в новом израильском парламенте вскоре будет создана группа дружбы с Азербайджаном, и эти связи будут расширяться и впредь.

Говоря на встрече о текущей ситуации в регионе, председатель Милли Меджлиса отметила, что и сегодня Армения продолжает незаконную деятельность. Месторождения полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, незаконно эксплуатируются Арменией и ресурсы вывозятся в Армению по Лачинской дороге.

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Азербайджане Джордж Дик выразил благодарность за теплый прием и напомнил, что после начала деятельности в нашей стране в качестве посла - в октябре 2020 года, в дни Отечественной войны, он был в Милли Меджлисе Азербайджана и встречался со спикером Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что сбылись мечты Азербайджана и об освобождении своих земель, и об открытии дипломатической миссии в Израиле. По словам израильского дипломата, принятие закона об открытии азербайджанского посольства в Израиле при единогласной поддержке депутатов заслуживает похвалы. Господин Дик выразил благодарность всем членам Милли Меджлиса, добавив, что такой шаг получил высочайшую оценку в Израиле. Президент Израиля позвонил своему азербайджанскому коллеге в связи с принятием этого решения, между главами МИД тоже состоялся телефонный разговор. Во время парламентских прений прозвучали поздравления, а израильская общественность весьма положительно отреагировала на этот вопрос.

Дипломат отметил, что наши связи не ограничиваются межправительственными контактами, ведь между двумя народами тоже очень хорошие отношения. Дипломатические отношения были налажены 30 лет тому назад, но история наших взаимоотношений длится гораздо дольше, сказал израильский посол. Он подчеркнул, что взаимоотношения наших парламентов также развиваются. Кнессет уже получил многочисленные обращения для получения мест в новом составе группы дружбы с Азербайджаном.

Дж.Дик сказал, что посетил почти все освобождённые от оккупации территории Азербайджана и ознакомился на месте с работой в селе Агалы, она произвела на него большое впечатление.