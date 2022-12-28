Азербайджан передал Франции ноту протеста

28 декабря 2022 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана, где ей была вручена нота протеста, адресованная министерству Европы и иностранных дел Франции, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность продолжением кампании, основанной на клевете и предубеждении в отношении Азербайджана, со стороны различных политических сил Франции на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны правительства Франции, а отраженные в известном письме утверждения были решительно отвергнуты. В этом контексте была отмечена неприемлемость выдвижения необоснованных обвинений против Азербайджана, призывов к действиям в духе посягательства на суверенитет и территориальную целостность нашей страны в письме, адресованном несколько дней назад президенту Франции от имени руководителей политических сил, представленных во французском парламенте.

Было подчеркнуто, что вышеупомянутое письмо является продолжением целенаправленно и систематически осуществляемой серии антиазербайджанских шагов и заявлений, в том числе принятия резолюций обеими палатами французского парламента, полных необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Азербайджанская сторона довела до внимания необходимость принятия соответствующих мер для немедленного прекращения кампании, проводимой правительством Франции против Азербайджана.