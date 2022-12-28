https://news.day.az/politics/1523942.html Религиозные деятели Азербайджана распространили заявление против позиции Ирана
Религиозные деятели Азербайджана распространили заявление против позиции Ирана
Религиозные деятели Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов и города Ширван распространили заявление в связи с военными учениями Ирана на приграничных с Азербайджаном территориях и поддержкой Ираном Армении, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
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