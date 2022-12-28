Религиозные деятели Азербайджана распространили заявление против позиции Ирана

Религиозные деятели Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского районов и города Ширван распространили заявление в связи с военными учениями Ирана на приграничных с Азербайджаном территориях и поддержкой Ираном Армении, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

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