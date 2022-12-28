https://news.day.az/politics/1523958.html В Карабахе останавливается незаконная эксплуатация рудников
В Карабахе останавливается незаконная эксплуатация рудников
Останавливается незаконная эксплуатация армянами золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, расположенных на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана и мониторинг на которых армяне сорвали в начале декабря, сообщает в среду Day.Az.
Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семнадцатый день. Участники акции требуют положить конец экологическому террору со стороны армян.
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