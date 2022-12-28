Варвары в дорогих костюмах: французские политики грозят войной Азербайджану

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что французские политики обратились к президенту Эммануэлю Макрону с призывами взять под протекторат Армению и вторгнуться в Азербайджан для захвата Карабаха. Не удивительно и то, что это позорное открытое письмо опубликовано в газете Le Monde. Франция лишь в очередной раз доказала то, что было известно и ранее. А именно - ее традиции исламофобии, готовности политиков, общественных деятелей и представителей культуры этой страны оправдывать любые, самые чудовищные преступления.

Под нынешним письмом подписались президент Французской республиканской партии Эрик Чотти, генсек Социалистической партии Франции, депутат Оливье Фор, президент Объединенной партии демократов и независимых, сенатор Эрве Марсель, генсек Французской компартии Фабьен Руссель, председатель комитета по иностранным делам, обороне и ВС Сената Кристиан Камбо, председатель фракции республиканцев в Сенате Бруно Ратайо, председатель фракции коммунистов в Сенате Элиан Асасси, председатель комитета по экологии в Сенате Гийом Гонтар, председатель фракции социалистов-экологов в Сенате Патрик Каннер, председатель группы дружбы Франция-Армения в Сенате Жильбер-Люк Девиназ и сенатор Пьер Узулия.

На них на всех Генеральная прокуратура Азербайджана должна возбудить уголовные дела, объявив в международный розыск, потому что все эти подписанты потребовали исключения Карабаха из суверенитета Азербайджана. А это - статья Статья 101 Уголовного Кодекса Азербайджана " Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". Согласно пункту 1 данной Статьи предусматривается наказание сроком до трех лет лишения свободы. При этом, пункт 2 той же Статьи гласит, что те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо должностным лицом наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Как видим, все эти подписанты письма, опубликованного в прессе, уже наговорили себе на конкретные тюремные сроки. Да, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что добиться их ареста доставки в нашу страну будет практически не реально. Но важно указать на то, что французские политики разного пошиба и взглядов сошлись в готовности требовать совершения преступления против независимого, суверенного государства - члена ООН, СЕ и иных международных организаций. Безусловно, МИД Франции снова может заявить, что позиция этих заявителей не является позицией официального Парижа. Но мы прекрасно понимаем, что практически вся политическая элита Франции, все СМИ этой страны и общественные, деятели этой страны заражены вирусом азербайджанофобии и исламофобии.

Именно Франция была и остается страной, громче всех выступает против членства Турции в ЕС. Причем, с такой позиции выступали все президенты Франции, включая погрязшего в коррупции Николя Саркози и нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. При этом, Париж виновен в еще более чудовищном преступлении - в Геноциде против населения Алжира. За весь период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 годы французскими войсками было убиты миллионы мирных жителей этой страны.

В рапортах, направленных представителями французских спецслужб в Париж в то время, говорилось: "Нами полностью разрушены мечети. Ограблено население, которому мы обещали уважительное с ними обращение, путем изъятия безвозмездно их имущества. Всех тех, кто пользовался уважением и поддержкой населения, мы судили, так как своей смелостью они представляли опасность".

Французские офицеры делали все, что в их силах для того, чтобы истребить как можно больше коренного населения, стереть его национальную идентификацию путем беспощадного уничтожения населения. Была организована охота на "аборигенов", как французы называли местное население и нормальному человеку даже трудно вообразить, что вытворяли французы в Алжире.

Но никакого признания собственной вины за эти преступления со стороны Франции не было. Наоборот, Эммануэль Макрон сделал в конце сентября прошлого года шокирующее своим цинизм заявление. Он утверждал, что Алжир после обретения независимости "полностью переписал официальную историю, которая теперь основана не на истине, а на риторики ненависти к Франции".

Макрон тогда добавил, что после 1962 года алжирская государственность была построена на "мемориальном фундаменте", а переписывание истории приводит к дистанцированию между Парижем и его бывшей колонией.

"Создание Алжира как нации - явление, за которым стоит наблюдать. Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос", - отметил президент Франции.

Его слова вызвали тогда резкую реакцию в Алжире. Власти африканской страны заявили, что подобные высказывания являются примером недопустимого вмешательства во внутренние дела.

"Эти слова являются невыносимой атакой на память 5 630 000 отважных мучеников, которые пожертвовали жизнями во время героического сопротивления французскому колониальному вторжению, а также славной революции национального освобождения", - говорится в коммюнике пресс-службы администрации президента Алжира.

Вот так, тогда и сейчас, демонстрируется истинное лицо Франции - страны, проповедующей исламофобию. Руки французских политиков и карателей по локоть в крови мусульман. И на это обстоятельство указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 ноября на 31-м саммите Лиги арабских государств в Алжире. Глава государства посетил памятник Мученикам и Национальный музей борцов за независимость и заявил: "Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев".

Тогда же, Президент Ильхам Алиев сделал еще одно важное заявление.

"Сегодня во время посещения Музея борцов за независимость мне сообщили, что во время французской оккупации французы заложили более 5 миллионов мин. Это в точности напомнило мне ситуацию, с которой столкнулись и мы, - закладку Арменией в период оккупации более одного миллиона мин, от чего мы сегодня страдаем", - подчеркнул тогда Президент Азербайджана.

Он прав. И его правоту сейчас доказали все подписанты позорного, провокационного письма тех, кто жаждет крови. Эти дамы и господа могут быть одеты в дорогие костюмы, источать аромат хороших духов, но они не перестанут от этого быть варварами. Ведь варвара от цивилизованного человека как раз и отличает стремление разрушать, истреблять, убивать. При этом, безусловно, слова этих провокаторов так и останутся словами. Азербайджан способен отстаивать свою территориальную целостность, свой суверенитет в противостоянии с любым государством, посягающим на них. Так что, лай этих французских Мосек будет приятен их собственным ушам, да ушам жителей Армении, который привыкли к тому, что их страна похожа на женщину с заниженной социальной ответственностью, которую своей, на разное количество времени, объявляю те или иные покровители.