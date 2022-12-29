Последние события на Лачинской дороге являются для Армении тестом на искренность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заключительном в году заседании для представителей СМИ в Анкаре.

Он отметил, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном находится на самом высоком уровне.

"Турция в тесной солидарности с Азербайджаном, продолжает процесс нормализации отношений с Арменией. Попытка эксплуатации богатств азербайджанских земель неприемлема. Как и в любой другой теме, мы рядом с Азербайджаном", - добавил Чавушоглу.