https://news.day.az/politics/1524096.html Лавров о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией
Лавров о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией
Россия оказывает всемерное содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - "в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор.
По его словам, данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, т.е. Баку и Еревану.
"Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора", - сказал Лавров.
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