Лавров о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией

Россия оказывает всемерное содействие мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - "в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор.

По его словам, данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, т.е. Баку и Еревану.

"Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора", - сказал Лавров.