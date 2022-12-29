Пашинян выдвинул России претензии и ультиматум

Автор: Мехти Ахмедзаде

После визита в Санкт-Петербург премьер-министр Никол Пашинян, вернувшись в Ереван, выдвинул претензии Москве с целью дальнейшего вытеснения влияния России из страны, чтобы примкнуть к Западу, частности, Франции.

Как известно, среди армян после Второй Карабахской войны постоянно растут антироссийские настроения. Поэтому армянское общество будет поддерживать власти в этом вопросе.

Сегодня, выступая на заседании правительства, Пашинян открыто озвучил свои идеи, используя как повод "блокаду" Лачинского коридора.

По его словам, Российская Федерация, взявшая на себя конкретные обязательства, должна объяснить, какова ее оценка обстановки, каковы планы и дорожная карта восстановления движения по коридору.

"Это вопрос, ответы на которые общества в Армении и Карабахе ждут от России, которая, напомню, также является постоянным членом Совета безопасности ООН", - заявил премьер.

Пашинян считает, что если РФ по объективным или субъективным причинам не может обеспечивать безопасность и стабильность, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение с целью получения миротворческим контингентом мандата ООН или отправки в Карабах дополнительного многонационального миротворческого контингента. Кроме того, Воваевич осмелился сказать, что для Армении неприемлемо молчаливое поведение РМК.

Как видим, Ереван продолжает брать полный курс на Запад, уже открыто выражая антироссийскую риторику. Ранее армянам было выгодно, когда с молчаливого согласия миротворцев на территорию Азербайджана завозилось оружие для недобитков армянских оккупационных сил, совершались всякого рода незаконные визиты тех или иных политиков, но сейчас ситуация совсем другая. А когда акция азербайджанцев перекрыла "дыхательные пути", тут Пашинян внезапно заметил, что "РМК не выполняет обязательства".

Сказанное Пашиняном на заседании правительства преследует цель впустить в регион новые миссии, в частности любимую армянами Францию, сдохшую ОБСЕ, кого угодно, кто готов выполнять хотелки армян. Неспроста Ереван постоянно ищет любой повод для демонстрации нелояльности России и поднятия тем о всяких западных миротворцах и европейских миссиях.

Постепенное наращивание западного присутствия в Армении, в свою очередь, раздражает Москву, которая, судя по последним выступлениям российских экспертов и пропагандистов, понимает, что союзничек из РА получился не ахти. В России еще не забыли демарш Пашиняна на последнем Саммите ОДКБ, когда он, как обиженный ребенок, отказался подписывать документы.

Тем не менее, что бы там ни пытался провернуть Ереван, выдвигая ультиматумы, повлиять на ситуацию в Карабахе у него не получится. Никто не имеет реальных для этого возможностей, ибо происходящее на суверенной и международно признанной территории Азербайджана является внутренним делом Азербайджана.

Ни Москва, на которую обижены армяне, ни Франция, ни кто-либо еще не имеет ни сил, ни права вторгаться в происходящие в нашей стране процессы, включая, акции протеста. Пашиняну и Ко стоило бы лучше подумать над тем, как вытеснение российского влияния из Армении будет иметь для нее серьезные последствия, ибо страна целиком и полностью зависит от РФ.