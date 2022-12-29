Начальник Генштаба провел встречу с военнослужащими в Шуше

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав Министерства побывали в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба встретился с командным составом воинского объединения и довел до сведения личного состава поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Было поручено уделить особое внимание профессионализму личного состава и боеготовности войск, повысить интенсивность учений, в том числе полевых занятий.

На встрече с личным составом, несущим дежурство на боевых позициях, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил боевую и морально-психологическую готовность военнослужащих.

Затем начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии посетил несколько воинских частей, в том числе воинскую часть коммандо, а также встретился с военнослужащими, несущими службу в Шуше.

Генерал-полковник К.Велиев ознакомился с условиями, созданными в воинских частях для личного состава, дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности.

На встречах с личным составом начальник Генерального штаба рассказал о достижениях в рамках реформ в Армии, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и отметил, что благодаря проведенным мероприятиям значительно возросли оперативные и боевые возможности Азербайджанской Армии.

Первый заместитель министра обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению качества проводимых учений и занятий, направленных на поддержание неизменно высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма личного состава, а также широкому применению обретенного боевого опыта на учениях, которые пройдут в следующем году.

Пообедав с личным составом, начальник Генерального штаба поинтересовался нуждами военнослужащих и от имени руководства Министерства обороны поздравил их с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.