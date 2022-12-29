В Баку состоялась встреча послов Азербайджана и Турции

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы встретился с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter турецкий дипломат.

Он отметил, что встреча состоялась в посольстве Турции в Баку.

"Мы обсудили вопросы нашей повестки дня", - сообщил Джахит Багчы.