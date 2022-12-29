https://news.day.az/politics/1524139.html В Баку состоялась встреча послов Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча послов Азербайджана и Турции
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы встретился с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter турецкий дипломат.
Он отметил, что встреча состоялась в посольстве Турции в Баку.
"Мы обсудили вопросы нашей повестки дня", - сообщил Джахит Багчы.
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