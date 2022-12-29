В 2022 году Азербайджан окончательно похоронил Минскую группу и устранил из посредников Францию

В целом 2022 год был успешным для Азербайджана. Цены на энергоресурсы держались высокие, бюджетные параметры реализованы в полном объеме, работы по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий продвигались хорошими темпами. Азербайджанская дипломатия отразила все наскоки проармянских кругов в Совбезе ООН.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя итоги года для нашей страны.

Азербайджан успешно продолжал председательство в Движении Неприсоединения. Особо отмечу укрепление стратегического партнерства Азербайджана с государствами Центральной Азии, визиты Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, Кыргызстан, его участие в саммите ШОС, в саммите Центрально-азиатских государств, проведение трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Активизировалось партнерство Азербайджана с Грузией, с Израилем, где наконец-то будет открыто наше посольство. Особо нужно отметить соглашение Азербайджана с Евросоюзом по расширению Южного газового коридора, а также поддержку Брюсселем масштабного проекта ветряной и солнечной генерации на Каспии и транспортировки "зеленой" электроэнергии через Грузию, по дну Черного моря в Румынию и Венгрию.

Усилиями Азербайджана окончательно отправлен в архив недееспособный посреднический формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Из международной переговорной повестки исключено обсуждение какого-либо "статуса Нагорного Карабаха" и вообще использование этого термина в политическом контексте. Переговоры ведутся по вопросу мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, по-отдельности в России, Брюсселе и Вашингтоне. Занявшая откровенно проармянску позицию Франция из посредничества устранена. Это отвечает интересам Баку.

К сожалению, в направлении мира армяне двигались в уходящем году зигзагами, по порочной ленинской формуле "шаг вперед, два шага назад". Пашинян вроде бы конструктивно участвовал в диалоге, при посредничестве президента Евросоюза Шарля Мишеля в Брюсселе, а потом в Праге. Стороны выразили готовность подписать мирный договор на основе Устава ООН и Алма-атинской Декларации от декабря1992 года, то есть признать территориальную целостность друг друга и международно-признанные границы. Пашинян радостно представил как прорыв, готовность России в лице РЖД взять на себя восстановление и эксплуатацию железной дороги на участке Мегри, но затем стал мямлить о неприемлемости Зангезурского коридора. Поведение армян свидетельствует о желании поставить процесс мирного урегулирования на паузу, посредством имитации переговоров. Смысл такого поведения очевиден. Армяне хотят отойти от шока поражения в 44-дневной войне и хотя бы частично восстановить свои переговорные позиции. Российское вторжение в Украину укрепило намерение правительства Пашиняна выждать и далее с тем, чтобы решить сперва вопрос внешнеполитической ориентации и, в зависимости от складывающейся международной ситуации, с помощью российского либо западного (Франция) патрона добиться более или менее приемлемого для армян соглашения с Азербайджаном.

Непоследовательная политика правительства Пашиняна, его стремление к искусственному затягиванию переговоров оборачиваются для армян жесткими мерами Баку по "принуждению к миру". Попытка Еревана незаконно сохранить на территории Карабаха свои вооруженные силы привела к их подавлению у села Фаррух и операции "Возмездие". В ответ на уклонение Еревана от содержательных переговоров по делимитации государственной границы Азербайджан стал ее устанавливать в одностороннем порядке, а вооруженное противодействие армян подавил в ходе сентябрьских боев на границе. Отказ от Зангезурского коридора вызвал действия Баку по установлению совместного с РМК контроля над Лачинской дорогой.

Напомню, что ранее проволочки в мирном урегулировании под эгидой Минской группы ОБСЕ обернулись для армян катастрофическим поражением. Затягивание с заключением мирного договора вместо дивидендов приведет Армению к новым потерям и поражениям.

Об этом же говорят и последние события на Лачинской дороге. Акция экологов и гражданских активистов уже принесла результат. Работа на руднике Дамирли остановлена. На Лачинской дороге в той или иной форме Азербайджан будет совместно с РМК осуществлять контроль с тем, чтобы пресечь перевозку оружия, военных, а также доступ нежелательных лиц. Требования Азербайджана законные, в особенности на фоне отказа Еревана выполнять свои обязательства по пункту 9 Ттехстороннего заявления, предписывающему обеспечить беспрепятственное и безопасное транспортное сообщение (Зангезурский коридор) с НАР.

Да, своим отношением к своим обязательствам по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, армянская и российская стороны в определенной степени дискредитировали этот документ, но, считаю, не следует относиться к нему с пренебрежением. Это заявление положило конец кровопролитным военным действиям, позволило бескровно освободить от армянской оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Была зафиксирована и признано международным сообществом справедливость действий Азербайджана по восстановлению территориальной целостности в соответствии с четырьмя реализациями Совбеза ООН и двумя резолюциями Генассамблеи ООН. Остались нереализованными пункты в отношении полного вывода остатков вооруженных сил Армении и разоружению так называемой "армии самообороны". Также Ереван всячески уклоняется от решения по Зангезурскому коридору и освобождению 8 деревень (Газахский р-н и НАР). Однако Баку продолжает настаивать на исполнении армянами этих обязательств, апеллируя к Трехстороннему заявлению. Так что я бы не стал называть этот документ "клочком бумаги".

В будущем году переговоры Баку и Еревана продолжатся. Выход сторон на подписание конкретных соглашений будет зависеть от позитивного или негативного воздействия на армян их традиционных зарубежных спонсоров. Вашингтон подталкивает стороны к миру, Москва же склонна продвигать решение конкретных вопросов по открытию транспортных коммуникаций и делимитации госграницы. Неудачи России в войне с Украиной скорей всего приведет к тому, что влияние Москвы на процесс армяно-азербайджанского урегулирования резко снизится. Ирредентистские, сепаратистские эксцессы в Европе привел к тому, что международное сообщество стало более требовательным в вопросах территориальной целостности и недопустимости силовой перекройки границ. Так что армянам, как бы они не тянули с мирным договором, придется отказаться от нереализуемых территориальных претензий, а в вопросах транспортных коммуникаций и делимитации границы согласиться с принципом взаимности.

Лейла Таривердиева