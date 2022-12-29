НПО Азербайджана распространили заявление в связи с информацией Верховного комиссара ООН

Представители гражданского общества распространили заявление в ответ на обращение Верховного комиссара ООН по правам человека 27 декабря в связи с акцией протеста, проходящей на Лачинской дороге, против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az.

В заявлении говорится:

"Мы, представители неправительственных организаций(НПО) выражаем сожаление в связи с распространенной 27 декабря на официальной странице в Twitter информацией от Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с мирной акцией протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора, проводимой на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Хотя от Верховного комиссара ООН по правам человека ожидается более объективный и справедливый подход к ситуации, мнения, которыми организация делится в социальных сетях, не только не отражают правду, но и бросают тень на миротворческую деятельность в регионе.

В связи с этим еще раз заявляем - незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, а также возникшие в результате этого серьезные экологические осложнения вызывают беспокойство у представителей гражданского общества. По этой причине проводится мирная акция с целью привлечь внимание мировой общественности к незаконной эксплуатации наших месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, подчеркиваем, что из регулярных прямых трансляций по телеканалам, а также видео репортажей, распространяемых в социальных сетях и прессе, очевидно, что указанная мирная акция не накладывает никаких ограничений на движение в гуманитарных целях транспортных средств. На ежедневной основе участниками акции создаются условия для обеспечения необходимыми средствами питания жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, беспрепятственного проезда по Лачинской дороге пассажирских автомашин, карет скорой медицинской помощи, а также для свободного передвижения транспортных средств Международного комитета Красного Креста (МККК) .

Мы, также неоднократно заявляли о готовности оказать всю необходимую помощь жителям армянского происхождения, проживающим на наших территориях. Одной из инициатив, подтверждающих наше намерение, является создание горячей линии (+994702779911) для нужд, связанных с гуманитарной помощью, в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как члены гражданского общества, подписавшие это заявление, подчеркиваем неприемлемость предвзятых оценок ситуации и призываем Верховного комиссара ООН по правам человека воздержаться от распространения информации, не отражающей действительности, поддержать восстановление мира в регионе и инициировать укрепление взаимного доверия".

Заявление подписали:

Расул Джафаров (Общественное объединение Бакинский клуб прав человека);

Гамза Юсубова (Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга);

Умуд Мирзоев (Международный евразийский пресс-фонд);

Горхмаз Ибрагимли (Общественное объединение биосферы);

Сеадет Бененьярлы (Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека);

Рафаил Беджанов (Общественное объединение за права человека и просвещение);

Рауф Зейни (Форум азербайджанских национальных неправительственных организаций);

Аяз Мирзоев (Общественное объединение сети журналистов Азербайджана);

Анар Халилов (Общественное объединение здоровое развитие и просвещение);

Рамиль Искендерли (Общественное объединение правового анализа и исследований);

Халид Казымов (Общественное объединение региональный центр прав человека и СМИ);

Ильгар Гусейнли (Общественное объединение социально-стратегических и аналитических исследований).