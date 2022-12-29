https://news.day.az/politics/1524144.html Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном
Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном
Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения с Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом заявила в четверг в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Москва опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей высшего уровня. Именно они составляют надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений Баку и Еревана. Разумеется, мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказала она.
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