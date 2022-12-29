Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения с Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявила в четверг в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей высшего уровня. Именно они составляют надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений Баку и Еревана. Разумеется, мы учитываем, что нас связывают союзнические обязательства и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказала она.