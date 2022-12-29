Захарова поставила Пашиняна на место

Пашинян не понимает реалии на земле.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила в четверг в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана.

"Что касается критики в адрес российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, это неприемлемо. Российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают. Ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы эта ситуация была улучшена. Можно сколько угодно говорить о том, что нужно повышать эффективность и так далее. Разрешением этой ситуации сейчас все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи - это просто не понимать реалии на земле", - сказала она.

Отметим, что Пашинян на последнем заседании правительства остро раскритиковал деятельность российских миротворцев, временно размешенных на территории Азербайджана, и даже не постеснялся погрозить пальчиком в их сторону.

Премьер Армении, ссылаясь на "неудовлетворительную деятельность" российских миротворцев, предложил привлечь к урегулированию проблемы другие международные структуры, пригласить в Карабах миротворцев ООН, например.