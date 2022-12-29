Россия намерена продолжать посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном, основываясь на трехсторонних договоренностях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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