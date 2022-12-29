Захарова назвала заявления Армена Григоряна фейком

"Утверждения о том, что Москва оказывает давление, чтобы Армения присоединилась к союзному государству и предоставила Азербайджану коридор со своей территории, являются фейком".

Как передает Day.Az, об этом заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Должны быть хоть какие-то факты. Если люди делают подобные заявления, не предоставляя факты, и причем конкретно упоминают страну, будьте добры, подкрепите это фактами. Тогда мы сможем что-то добавить к сказанному в связи с этим пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым", - сказала она.

Отметим, в интервью Общественному телевидению Армении А.Григорян заявил, что Москва различными способами оказывает давление на Ереван с целью присоединения Армении к союзному государству России и Беларуси и предоставления Азербайджану коридора через свою территорию.