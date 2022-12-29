Морально-психологическое состояние военнослужащих в Кяльбаджаре находится на высоком уровне

Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих, проходящих службу в Азербайджанской Армии, и повышению боевой готовности, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По поручению министра обороны заместители министра - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев осмотрели новопостроенные пункты размещения на территории Кяльбаджарского района и встретились с военнослужащими, несущими службу на боевых позициях.

Было отмечено, что в новых пунктах размещения с высоким профессионализмом проведены строительные работы, созданы все необходимые условия для организации службы войск на высшем уровне.

Здесь предусмотрены штаб, столовые, полностью оснащенные необходимым кухонным оборудованием, медпункты, солдатские казармы, банно-прачечные комплексы, склады различного назначения, автопарк для боевой и автомобильной техники и другие инфраструктурные объекты.

Пункты размещения оснащены централизованной системой отопления, освещением, водопроводом, стабильной связью, генераторами и солнечными батареями для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава была проверена боеготовность военнослужащих.

Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием техники специального назначения и танков, обеспечивающих передвижение на местности с суровыми климатическими условиями и крутым рельефом.

Затем заместители министра, побывав на нескольких боевых позициях в Кяльбаджаре, поинтересовались служебно-боевой деятельностью военнослужащих.

Было доложено, что боевой дух и морально-психологическая готовность личного состава, несущего службу на освобожденных территориях, находятся на высоком уровне.

Встретившись с военнослужащими, заместители министра высоко оценили их боевую готовность, передали личному составу поздравления министра обороны с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, и вручили праздничные гостинцы.