https://news.day.az/politics/1524195.html Песков похоронил надежды Армении
Песков похоронил надежды Армении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков похоронил надежды Армении, заявив сегодня, что для возможного привлечения международных сил необходимо согласие не только Армении, но и Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Интерфакс, на просьбу журналистов прокомментировать предложение премьера Никола Пашиняна, Песков ответил: "Международные миротворцы могут привлекаться, если на это есть согласие обеих сторон конфликта. И это не только Армения, но и Азербайджан".
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