Лачинскую дорогу будет контролировать Азербайджан

В Армении потихоньку начинают осознавать неизбежное, что Лачинская дорога будет под контролем Азербайджана вне зависимости от хотелок Пашиняна, Варданяна, Арутюняна и прочих. С соответствующим признанием выступил экс-премьер страны Грант Багратян, который подчеркнул, что действия властей изначально способствовали блокировке дороги, а скандальные заявления секретаря Совбеза лишь усугубили ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам, 9-ым пунктом Трехстороннего заявления Армения обязалась предоставить Азербайджану транзитную дорогу, которая бы связывала Азербайджан с Нахчываном. При этом, транзитная дорога, в соответствии с документом, предполагала беспрепятственное движение граждан и лиц в обоих направлениях под контролем российской стороны, заявил экс-премьер в эфире программы Pressing. По сути своей эта дорога, считает он, является коридором, хоть и подобного термина в документе не используется.

"Поскольку премьер Армении Никол Пашинян прекрасно осознает этот факт, его последствия, в том числе и реакцию общественности на выполнение этого требования, он решил прибегнуть к очередной "уловке провинциала" и начать заигрывать с Западом, чтобы избежать выполнения этого положения. Однако Запад четко дал понять, что в подобные договоренности вмешиваться не будет, равно как и не будет направлять Армении военной помощи. Между тем, Азербайджан, в целях оказания на Армению давления, перекрыл Лачинский коридор, а Россия хоть и работает в направлении открытия коридора, но, видя заигрывания властей Армении с Западом, не очень спешит. Ну, в подобной ситуации выходит, что по сути коридор перекрыл сам Никол, верно?" - заметил Багратян.

Скандальные заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, заявил Багратян, еще более усугубили ситуацию, отдаляя "перспективы открытия Лачинского коридора". При подобном раскладе, России даже выгодно открытие коридора через Сюник (Зангезур - ред.), поскольку именно российская сторона будет его контролировать.

Тем не менее, Багратян уверен, что рано или поздно "Лачинский коридор" будет открыт, но он будет действовать под полным контролем Азербайджана. "Да, там будут российские миротворцы, но азербайджанская сторона будет вправе проверять грузы и документы граждан", - заявил он, добавив, что раз уж Армения не выполняет обязательств по 9-ому пункту, то и Азербайджан не допустит коридора в той логике, которая подразумевалась Трехсторонним заявлением.