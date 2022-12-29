В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает в четверг Day.Az, на праздничное торжество во дворце "Гюлистан" были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся воспитанниками различных детских домов и школ-интернатов, дети из семей шехидов.

Как и в предыдущие годы, дети были доставлены к месту проведения праздничного торжества на специально выделенных для них автобусах.

Во дворце "Гюлистан", украшенном в новогоднем духе, детей встретили сказочные герои. Посредством рисунков в стиле "face art" детям также была предоставлена возможность "оживить" любого сказочного героя.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, где рассказывалось о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, его участии в разные годы в праздничных торжествах для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем был представлен спектакль "Как Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Менгюлюм подготовили новогоднее торжество". Театральная постановка рассказывает о дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом.

Дети, которые танцевали, исполняли песни в украшенном новогодней атрибутикой зале, отметили праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа подготовлена при участии различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, с особым вниманием относится к решению проблем детей, лишенных родительской опеки, с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей шехидов, окружает их постоянной заботой.

В завершение развлекательной программы, продолжавшейся около двух часов, Фондом Гейдара Алиева детям были вручены праздничные подарки.