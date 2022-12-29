https://news.day.az/politics/1524253.html Брат Васифа Талыбова освобожден от занимаемой должности
Брат Васифа Талыбова освобожден от занимаемой должности
Заместитель прокурора Нахчыванской Автономной Республики Магеррам Талыбов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Данную информацию подтвердили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az.
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