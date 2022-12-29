Брат Васифа Талыбова освобожден от занимаемой должности

Заместитель прокурора Нахчыванской Автономной Республики Магеррам Талыбов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Данную информацию подтвердили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.