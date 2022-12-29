Представители азербайджанской общественности выступили с обращением в связи с позицией политических сил, представленных во французском парламенте

Представители азербайджанской общественности распространили обращение, в связи с письмом, адресованным президенту Франции, от имени руководителей политических сил, представленных во французском парламенте, сообщает в четверг Day.Az.

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