Французский журналист Жан-Мишель Брюн написал статью об армянских националистах, контролирующих французских политиков и прессу

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал статью о попытках армянских националистов мобилизовать французскую прессу и народ против Азербайджана, передает Day.Az.

Брюн считает, что пресса и известные личности Франции занимаются распространением дезинформации, состряпанной армянскими националистами.

"В статье под названием "Эмманюэль Макрон должен мобилизовать все усилия для обеспечения безопасности армян в Карабахе и в Армении", опубликованной в газете Le Monde, несколько хорошо известных азербайджанцам политиков, в том числе Эрик Сьотти, Жильбер-Люк Девин, О.Фур, Пьер Узулиас и Брюно Ретайо, который был председателем "Международной информационной группы по Карабаху" во Франции, направили обращение к главе Франции. Таким образом мы, похоже, наблюдаем новый поворот, который подразумевает очередное обострение двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Ни для кого не секрет, что указанные политические деятели давно питают глубокую ненависть как к туркам, так и к азербайджанцам. Хотя причины разные, общий знаменатель один. Франция рассматривает независимую Турцию как своего главного конкурента в регионе, а Азербайджан - как страну, которая всегда поддерживала и будет поддерживать интересы Турции. С другой стороны, армянская диаспора во Франции решила стать знаменосцем армянских националистов, которые проиграли войну на поле боя, а теперь хотят вести ее на информационном поле. Имея достаточные средства, представители партии дашнаков держат французских политиков под своим контролем, обещая им свои голоса на выборах, если те будут поддерживать Армению, и даже оказывают влияние на медиа", - подчеркивает журналист.

В статье отмечается, что последним поводом для мобилизации армян стало начало мирной акции азербайджанских экоактивистов у поста российских миротворцев на Лачинской дороге.

"Французской общественности очень трудно уяснить, что происходит на самом деле, поскольку французские журналисты отказываются ехать к месту проведения акции. Ни правительство Азербайджана, ни участники акции никогда не перекрывали Лачинскую дорогу для проезда машин снабжения, гуманитарных конвоев или для гражданских лиц. Режим проезда по дороге за последние два года остается неизменным, и миротворцы продолжают выполнять здесь свои обязанности. Более того, вопреки распространяемым ложным новостям, в социальных сетях есть множество видеороликов, на которых запечатлен беспрепятственный проезд по дороге различных видов транспорта, в том числе машин скорой медицинской помощи и гуманитарных автомобилей", - добавил Брюн.

Французский журналист также отметил, что Армения использует Лачинский коридор не по назначению, что является нарушением международного права. В статье говорится, что Лачинская дорога используется Арменией в том числе для транспортировки полезных ископаемых, извлекаемых из незаконно эксплуатируемых ею месторождений на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Журналист также напомнил, что согласно пункту 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения должна полностью вывести свои вооруженные силы с указанных территорий. Однако она нарушает данное обязательство.

Кроме того, в статье подчеркивается, что ни одного азербайджанского эксперта, журналиста или историка не приглашают на передачи, форумы во Франции, где обсуждается Карабах.