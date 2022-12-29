Продвижение интересов Азербайджана в рамках новых реалий в регионе является приоритетом

С обеспечением территориальной целостности Азербайджана и международного права продвижение интересов страны в рамках новых реалий, возникающих в регионе, стало приоритетом. Усилия по установлению отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и государственных границ стали одним из основных направлений внешней политики в 2022 году.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2022 года.

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