https://news.day.az/politics/1524273.html Продвижение интересов Азербайджана в рамках новых реалий в регионе является приоритетом – МИД
Продвижение интересов Азербайджана в рамках новых реалий в регионе является приоритетом – МИД
С обеспечением территориальной целостности Азербайджана и международного права продвижение интересов страны в рамках новых реалий, возникающих в регионе, стало приоритетом. Усилия по установлению отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и государственных границ стали одним из основных направлений внешней политики в 2022 году.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2022 года.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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