Азербайджанцы в Европе протестуют против армянского экотеррора

Наши соотечественники, проживающие в различных странах мира, продемонстрировали солидарность с азербайджанскими эко-активистами, представителями гражданского общества и волонтерами, проводящими акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, азербайджанцы, проживающие в столице Венгрии - Будапеште, провели пикет в знак протеста против армянского эко-террора на территории нашей страны.

Еще одна акция протеста против армянского эко-террора состоялась перед представительством ООН в столице Молдовы - Кишиневе. В заключение акции, проведенной при организации Конгресса азербайджанцев Молдовы, было зачитано обращение, которое было передано в представительство ООН в Кишиневе.

В столице Чехии - Праге также была проведена мирная акция в связи с армянским эко-террором на территории Азербайджан. Акция при организации активиста азербайджанской диаспоры Фарида Амиралиева состоялась перед Информационным центром ООН, Верховным комиссариатом ООН, представительством ЮНИСЕФ в Чехии и перед зданиями других международных организаций.