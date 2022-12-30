https://news.day.az/politics/1524381.html Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии
Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии
Сегодня началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) в этом году.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на обсуждение вынесено 18 вопросов.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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