Милли Меджлис проводит пленарное заседание осенней сессии

Сегодня началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) в этом году.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на обсуждение вынесено 18 вопросов.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.