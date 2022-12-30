Франция не может быть гарантом безопасности Армении

Армяно-российские отношения вновь вступили в фазу обострения. Сначала нижние эшелоны власти возложили вину за Лачинский коридор на Российскую Федерацию и российских миротворцев. Затем секретарь Совбеза Армен Григорян заговорил о давлении, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Накануне на заседании правительства Пашинян заявил: "Если РФ по объективным или субъективным причинам не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, то она должна инициировать обсуждение в СБ ООН для придания российскому миротворческому контингенту мандата СБ ООН или же поднять вопрос о направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки в Нагорный Карабах".

Ответ российской стороны в обоих случаях не заставил себя ждать. Пресс-секретарь президента России назвал заявление Григоряна "провокационным" и просветил Пашиняна: для предоставления мандата ООН российским миротворцам, дислоцированным в Нагорном Карабахе, и привлечения международных сил необходимо согласие конфликтующих сторон - Армении и Азербайджана.

"Международные миротворцы могут быть привлечены при наличии договоренности между двумя сторонами конфликта. Речь идет не только об Армении, но и об Азербайджане", - заявил Песков.

Политические круги обеспокоены этой напряженностью, аналогичная ситуация наблюдалась до войны 2020 года. Кстати, некоторые властные источники утверждают, что Пашинян поставил перед Путиным ультиматум: либо они открывают Лачинскую дорогу, либо Армения выходит из ОДКБ и ЕАЭС.

По информации армянских СМИ, Пашинян на встрече с послами в Джермуке на прошлой неделе признал, что Макрон предупредил его не выходить из ОДКБ, поскольку они не могут взять на себя роль гаранта безопасности Армении. А посол Армении в США Макунц добавила, что такой же призыв передал и госсекретарь США Энтони Блинкен.