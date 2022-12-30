Основная цель западно-азербайджанской общины - вернуть беженцев на их историческую родину

Основная цель западно-азербайджанской общины - вернуть беженцев на их историческую родину.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил председатель правления западно-азербайджанской общины, депутат Азиз Алекберли во время выступления на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

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