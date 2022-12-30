Позиция лиц, представленных во французском парламенте, выражающая открытое неуважение к территориальной целостности, независимости другой страны, должна быть в первую очередь осуждена правительством Франции. К сожалению, мы не увидели адекватной реакции от французского правительства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

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