https://news.day.az/politics/1524407.html К сожалению, мы не увидели адекватной реакции от французского правительства - Солтан Мамедов
К сожалению, мы не увидели адекватной реакции от французского правительства - Солтан Мамедов
Позиция лиц, представленных во французском парламенте, выражающая открытое неуважение к территориальной целостности, независимости другой страны, должна быть в первую очередь осуждена правительством Франции. К сожалению, мы не увидели адекватной реакции от французского правительства.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
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