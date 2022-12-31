Как Новый год стал "армянским"

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Все смешалось в головах наших предприимчивых соседей. Каждый новогодний праздник - это для них очередной повод пофантазировать, погордиться собой и повеселить своими потугами других.

Давным-давно хорошо всем известный Юлий Цезарь решил начинать год с 1 января, так как эта дата посвящалась древними римлянами двуликому Янусу, одно лицо которого смотрит вперед, а другое назад. В этом есть символический смысл, согласитесь. С тех пор так и повелось. Дата наполнялась то языческим, то религиозным содержанием, обрастала традициями. Долгое время Новый год считался христианским праздником, но сегодня, в современном мире 1 января - это всего лишь праздник начала нового календарного года. И все. А елка - это просто красивый и радующий детвору атрибут, дошедший до XXI века еще с дохристианских времен. У всех народов есть среди древних традиций и традиция украшать на праздники дерево. Ну, пусть на Новый год это будет ель - почему бы и нет? Зима все-таки.

У разных народов есть свои представления о том, когда наступает новый год. В Азербайджане, например, это Новруз, приходящийся на день весеннего равноденствия. Это очень древний праздник, входящий в традиции многих народов Востока. Он не имеет никакого отношения к религии, связан с пробуждением природы и всем самым добрым, что есть в окружающем мире. Чем он и прекрасен.

По исламскому календарю Новый год приходится на первый день месяца Мухаррам. В будущем году эта дата придется на 19 июля и ознаменует начало 1445 года по Хиджре.

Первый день Нового года по китайскому календарю приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). Поэтому дата праздника каждый год меняется. Сейчас согласно китайскому календарю на дворе 4719 год, а 22 января 2023 года наступит, соответственно 4720.

Традиционный индийский год, который называется Гуди Падва, тоже отмечается весной и дата меняется, в зависимости от лунного календаря. В будущем году это будет 22 марта. Однако не для всех штатов. В разных штатах Индии Новый год встречают в разное время, порой с разницей даже в месяц.

Индейцы Северной Америки считают началом Нового года день зимнего солнцестояния - 21 декабря. Индейцы верят, что в этот период рождается новое Солнце, которое нужно встречать по особым традициям. В Южной Америке, например, в Боливии, отсчет года индейцы начинают от дни летнего солнцестояния - 22 июня. Будущим летом боливийцы встретят 5531 год по андскому календарю.

И так далее.

Согласен кто-то с этим или нет, но в 00.01 1 января наступает следующий календарный год. И очень хорошо, что в мире есть хоть что-то, что всех объединяет. Жить по собственному летоисчислению, игнорируя принятое в мире, это роскошь, которую могут позволить себе разве что затерявшиеся где-то в джунглях племена. А праздник это всегда хорошо, и те, кто говорят "Новый год не наш праздник", пусть обратят внимание на наших соседей.

В Армении, наоборот, и Новый год, и Санту Клауса активно пытаются приватизировать. У последнего не так давно обнаружили армянские корни и поселили его... угадайте где?... ну, конечно, на горе "Арарат". Вообще, открывая шампанское в новогоднюю полночь, каждый житель земли должен возносить благодарность небесам за существование армян, без которых года не сменяли бы друг друга.

История древнеармянского Нового года очень запутана. По всему видно, что сторонники удревнения армянства никак не договорятся. Одни источники признают, что традиция праздновать Новый год 1 января появилась у армян в XVIII веке, когда католикос Симеон Ереванци издал соответствующий указ. Другие источники утверждают, что все было не так - Симеон Ереванци, оказывается, в XVIII веке сделал Новый год праздником для всех христиан, а не только для армян. Вот как было дело. И традиция украшать новогоднее дерево тоже пришла от армян. Правда, у армян до нашей эры это было абрикосовое дерево и украшали его в августе по какому-то языческому поводу. Трудно сказать, произрастали ли абрикосы в тех жарких краях, где в те времена обитал армянский этнос, но ели там точно не росли. Но это мелочи по сравнению со следующей версией. Кто бы мог подумать, что на самом деле начало года именно с 1 января было установлено в XXV веке до нашей эры сошедшими с ковчега армянами. Само собой разумеется, что и Санта Клаус по происхождению армянин и звали его "Каханд Папик". Его прототип - Николай Чудотворец, как установили этнографы соседней страны, имел армянские корни.

И только иногда вдруг, совершенно случайно проскальзывает истинная картина. Так, в одном из СМИ мы узнаем, что армяне впервые узнали о праздновании 1 января Нового года в 1827 году, после оккупации Иревана царскими войсками. Армянам понравилось, как отмечают праздник русские солдаты, и они тоже начали праздновать начало календарного года.

Мы совсем не против, чтобы для армян Новый год начинался 1 января. Но пусть и Николай Чудотворец, и турецкий Агрыдаг, и кельтская ель, и все прочее, что не имеет никакого отношения к армянству, остается на своих местах. Хотя, нет сомнений, что даже если армянские фальсификаторы не будут говорить этого вслух, в мыслях 31 декабря они все равно будут поздравлять друг друга со всемирным "древнеармянским" праздником.