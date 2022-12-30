Армяне обстреляли два района Азербайджана

29 декабря вечером и на протяжении ночи, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Гараиман Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанскими подразделениями, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

"В связи с этим заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность всецело лежит на военно-политическом руководстве Армении" - отмечается в сообщении минобороны.