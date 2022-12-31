Клоунада Варданяна в эфире France 24

Автор: Мехти Ахмедзаде

Засланный в Карабах преступник Рубен Варданян после провалившихся попыток раздавать налево-направо интервью на российских телеканалах, решил попробовать удачу с французскими и, ожидаемо, появился в эфире двуличного "France 24", который, как и любое французское СМИ, предоставил свою площадку для однобокого освещения ситуации в азербайджанском Карабахе.

Распространяя всякую чушь армянства, Варданяна в интервью представили, как "госминистра" так называемого несуществующего "арцаха", что фактически является поощрением, пропагандой сепаратизма, нацеленного на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и наносит ущерб мирным усилиям и обостряет ситуацию. В принципе удивляться нечему, ведь французы свое истинное лицо показали давно. Поэтому обрадовавшийся такому представлению засланец, в привычной для него манере принялся рассказывать целиком и полностью ложную информацию о Лачинском коридоре и пытался давить на жалость, ведь его видят в эфире международного канала. "Самое время заводить шарманку", - явно подумывал он.

"120 тысяч человек в условиях зимы лишены топлива, лекарств и еды, дорога закрыта. Есть разлученные семьи, в Армении - несколько сотен детей, оставшихся без родителей, также есть дети, оставшиеся без родителей. Также много людей, которые посещали "республику" и оказались в блокаде", - звездел с умным видом Варданян.

О какой блокаде, нехватке лекарств и еды может идти речь, если по дороге Шуша-Ханкенди спокойно, беспрепятственно и постоянно проезжают гуманитарные грузы, автомобили МККК и РМК, Сыртыг Рубо не уточнил, да и француз не умудрился поинтересоваться его логикой, слепо поверил в цифру 120 тысяч, чем показал свой низкий IQ.

Далее, криминальный босс перекинулся оправдывать свой нелегальный бизнес в Карабахе, который и является истинной причиной проведения азербайджанцами акции. Напомним, что недавно "правительство" окопавшихся в зоне временной ответственности РМК сепаратистов совместно с занимающейся незаконной добычей компанией Base Metal обратятся, или даже уже обратились "в соответствующие структуры ООН и других международных профессиональных организаций с просьбой организовать проведение экспертизы в короткие сроки".

Варданян и компания считают, что смогут таким путем решить проблему с акцией азербайджанской общественности. Очень наивное мышление и непонимание сути вопроса. Кто бы и как бы не проводил мониторинг, его результаты ни при каком раскладе не станут индульгенцией для продолжения незаконной эксплуатации азербайджанских недр. Если даже глубоко сочувствующие специалисты из ООН или еще откуда-то дадут самый розовый и пушистый отзыв, это ничего не изменит, ибо никакая компания из Армении, из России или откуда-то еще не сможет вести даже самую сверхэкологически чистую добычу на территории Азербайджана без его разрешения и заключения соответствующих контрактов с Баку. Это аксиома. Мониторинговую группу организации, решившей пойти на поводу у преступников из Ханкенди, постигнет та же судьба, что и миссию ЮНЕСКО, которая, напомним, не состоялась. Потому что международное право еще никто не отменял. Но France-24 не задумывается о международном праве, когда задает вопросы. Там все по шаблону, что сказали надо спросить, то и спросим. Лишние вопросы не задавать, не переспрашивать "а почему?". При таких сценариях у Рубика в мозгу происходит сбой.

Единственная сторона, полномочная вести мониторинг месторождений в Карабахском регионе и приглашать кого-то к сотрудничеству, - азербайджанская. И до тех пор, пока для этого не будут обеспечены условия, акция на Лачинской дороге будет продолжаться. Акция уже сумела остановить незаконную добычу и вывоз награбленного, и вновь создавать сепаратистам и их подельникам комфортные условия для грабежа никто не собирается.

Не пригласив в эфир после Варданяна представителя азербайджанской стороны, France 24 лишь вновь утвердил аксиому, что освещает события пристрастно и предвзято, что французы придерживаются исламофобии. О готовности политиков, общественных деятелей, средств массовой информации этой страны оправдывать любые, самые чудовищные преступления армян напоминать и не стоит.

Варданян звездел о трагедии, гуманитарном кризисе и ему дали возможность нагло солгать. Французские СМИ ведь не расскажут о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта. Не расскажут, что за это преступление Армения не понесла никакого наказания, на нее не было наложено никаких санкций. За все годы армянской оккупации наших земель, ни одно французское СМИ, которые ныне озабочены судьбой армян, проживающих на территории Карабахского экономического района Азербайджана, не освещало события информацией с азербайджанской стороны.

Истина в том, что в ходе Первой карабахской войны более 20 000 азербайджанцев были убиты армянскими вооруженными силами, более 50 000 человек были ранены и искалечены, тысячи людей пропали без вести, имели место массовые убийства ни в чем неповинного мирного населения, заложники использовались для принудительного труда. Истина состоит и в том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования при участии некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ захватили город Ходжалы и учинили геноцид в отношении азербайджанского народа. С особой жестокостью, под пытками были убиты 613 человек мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, людям отрубили головы, выкололи глаза, животы беременных женщин были распороты штыками. 1 275 человек попали в плен, 150 человек пропали без вести, 487 человек искалечены. Из них 76 человек - не достигшие совершеннолетия. В результате этой резни 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, 56 человек погибли под пытками.

В эфире France 24 об этом никто не расскажет, пригласив азербайджанского гостя. Недопустимо, чтобы СМИ становились трибуной для пропаганды интересов преступников и криминальных режимов. Это служит насилию, расколу, противостоянию и противоречит профессиональным принципам журналистики.

Телеканал France 24 предоставил слово тому, кто служит раздору и работает против мирной повестки дня в регионе, а не усилиям, направленным на обеспечение стабильности и мирного сосуществования народов на Южном Кавказе. Такое пренебрежение журналистскими ценностями недопустимо и неприемлемо.

В соответствии с такими важными принципами журналистики, как беспристрастность и объективность, ведущий мог бы заинтересоваться акцией представителей гражданского общества Азербайджана на дороге Шуша-Ханкенди и показать истинную картину вопроса с учетом позиции всех сторон. К сожалению, такого профессионального подхода мы не увидели.

Не увидели не впервые. Французские СМИ регулярно, организуя и распространяя необъективное мнение и репортажи об Азербайджане, пытаются сформировать такой образ, что Баку якобы проводит политику этнической чистки в отношении карабахских армян.

Подобные негативные тенденции наносят серьезный ущерб отношениям между народами Азербайджана и Франции, ускоряют формирование негативного мнения о Франции в азербайджанском обществе.

France 24 должен чутко относиться к карабахским реалиям, уважать нормы и принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет независимой Азербайджанской Республики, которая также признана французским государством. Телеканал не должен давать трибуну тому, кто хочет реализовать свои политические авантюрные планы на Южном Кавказе. Необходимо осознавать реалии и основываться на принципах справедливости. Только так можно способствовать созданию прочного мира в регионе, развитию и прогрессу географии, где совместно представлены азербайджанский и армянский народы, защите прав и свобод человека.

Карабах - суверенная территория Азербайджана, признанная ООН, Ханкенди - древний азербайджанский город, а проживающие там люди - граждане Азербайджана. Французским журналистам следует усвоить эти факты. Освещая всяких варданянов, нельзя не учитывать суверенные права Азербайджана.