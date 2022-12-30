Милли Меджлис принял обращение к азербайджанцам мира.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку предстоящего сегодня заседания парламента включен проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об утверждении обращения по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

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