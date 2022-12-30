Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня состоялось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в рамках осенней сессии было проведено 19 заседаний и принято 206 законов и постановлений.

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