https://news.day.az/politics/1524472.html Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса
Завершилась осенняя сессия Милли Меджлиса
Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня состоялось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в рамках осенней сессии было проведено 19 заседаний и принято 206 законов и постановлений.
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