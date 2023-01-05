Испания заинтересована в участии в проектах восстановления Карабаха

В Испании внимательно следят за постконфликтной ситуацией спустя два года после Второй карабахской войны. Испания выступает за скорейшее подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое обеспечило бы устойчивый мир на Южном Кавказе. Но мы видим, что Ереван только на словах говорит о мире, на деле же пытается затягивать мирный процесс. Такое же поведение Армении можно было наблюдать во время переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Тем не менее, Азербайджан проявил достаточно терпения и добился впечатлительного результата, отвоевав оккупированные территории всего за 44 дня в ходе контраступательной операции.

Об этом Day.Az сказал член Коллегии адвокатов Барселоны Франсиско Хавьер Медина Ортис.

Наш собеседник выразил надежду, что в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Испанией начнется новая эра.

"Надеюсь, что Мадрид в ближайшем времени откроет посольство в Азербайджане, а в Барселоне появится консульство Баку. Это крайне необходимо не только касательно экономики, но и с точки зрения политического сотрудничества, а также интенсификации взаимовыгодных отношений. Для решения этого вопроса у правительств двух стран есть желание и политическая воля", - полагает испанский эксперт.

Адвокат отметил, что после исторической победы Азербайджана пришло время сосредоточиться на экономических возможностях, которые открываются для инвестиций на освобожденные территории.

"Испанские компании подробно изучают новую реальность, сложившуюся в регионе, и заинтересованы во взаимодействии с Азербайджаном. Ряд компаний уже исследует возможность участия в восстановительных работах в Карабахе. Причем, этот интерес наблюдается на институциональном уровне. Испания имеет богатый опыт в реконструкции территорий, где шла война. Наша страна внесла весомый вклад в обеспечение долгосрочного мира в Ираке, Афганистане, Ливане и на Балканах. Если правительство Азербайджана пойдет навстречу, Испания будет участвовать также и в восстановлении Карабаха", - заявил Франсиско Ортис.

При этом, продолжил наш собеседник, для осуществления этой задачи необходимо решение некоторых вопросов.

"Прежде всего, необходимо вызвать интерес к инвестированию. Во-вторых, создать для этого благоприятные правовые и институциональные рамки. И, в-третьих, установить протокол и соответствующий механизм, который даст ответ на вопрос, кто и в какие сферы деятельности будет инвестировать", - перечислил испанский эксперт.

Далее он привел примеры конкретных компаний, которые хотят работать в Карабахе.

"Например, крупнейшая компания по переработке промышленных отходов в Каталонии. Такое желание выразила главная транснациональная корпорация Барселоны в области возобновляемых источников энергии. Есть ряд компаний, занимающихся отельным бизнесом, которые также заинтересованы в развитии туризма в Карабахе. Потенциал огромен и его следовало бы реализовать", - резюмировал Франсиско Хавьер Медина Ортис.

Абдул Керимханов